Hier wieder ein paar Tipps für aktuelle Veröffentlichungen.

++Transcend Transmute Kreate++ by V/A

Label-Sampler mit allerhand mystischen Sounds

萬火歸一 We, The Fire Are One by 王子衡 Wang Ziheng

Experimentelle Musik von Wang Ziheng, eher was für Freunde des Jazz. Für mich ist das zu viel Gequietsche.

THE PLACE OF THE CROSSING by HOOR-PAAR-KRAAT

abstrakter Ambient

Demonology In Dante's Inferno by Various Artists

Sampler zu Dantes Inferno – So finster wie das Thema selbst, teilweise auch ein bisschen anstrengend

sense data by arowan

Feines Hörwerk aus dem Hause Atennuit Circuit

HELD UNDER by UNFEELING

Sehr dunkler und sehr spartanischer Ambient

Alchimia Nova by Alchimia Nova (Donatella Bartolomei, Alessandro Conedera)

Experimenteller Pop mit leichtem Galas-Touch

Eine Menge neuer Werke gibt es auch wieder bei Total Black aus Berlin. Mein Favorit sind die Sex Arbeiter von Himukalt.

Sex Worker II by Himukalt

Ein paar Appetithäppchen für den schnellen Genuss liefern Controlled Death

Beautiful Decomposition by Controlled Death

Kommen wir weg vom Krach, zur „richtigen Musik“, wie meine Mutti sagen würde 🙂

Hier die Interpretation zweier Charles Manson-Songs

Never Learn Not to Love / Cease to Exist by Psychic Ills

Ein bisschen strange, eher was für Fans von Bowie & Glam Rock

The Mother Stone by Caleb Landry Jones

Elektro-Pop mit Klassik-Appeal

Okovi by Zola Jesus

Und zu guter Letzt noch ein großartiger Mix: