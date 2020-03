Diese Veröffentlichung ist eher was für Liebhaber experimenteller Klänge. Über den Künstler, der hinter EISENLAGER steht, erfährt man so gut wie nichts. Lassen wir also die Musik für sich sprechen.

MUSIC FOR INDUSTRIAL GIRLS by EISENLAGER

Das Netzlabel Sombre Soniks veröffentlicht in schöner Regelmäßigkeit Dark Ambient-Sampler, seit neuestem ist die Ausgabe 19 am Start.

Dark Ambient Vol. 19 by V/A

Total Black hat soeben vier neue Releases angekündigt, Release 5, die Controlled Death 7“, kann derzeit nur vorbestellt werden

Bestellt werden können die guten Stücke hier.

Wer Interesse an der kompletten Diskographie des Berliner Labels LIBER NULL hat, der sollte jetzt zuschlagen. Die wird momentan auf Bandcamp zum Sparpreis von 21 Euro rausgehauen.

50 % Rabatt bietet derzeit die UNEXPLAINED SOUND GROUP für die volle digitale Diskographie. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall, insbesondere für alle, die an experimentellen Sounds aus anderen Regionen als Europa und Nordamerika interessiert sind, wie hier von Klangschaffenden aus dem Iran.

Visions of Darkness (2CD edition) by Various Artists

To be continued.