Dem einen oder anderen wird es sicher schon aufgefallen sein, dass sich optisch Einiges an der Seite geändert hat. Ein paar Unterpunkte habe ich auch aus dem Menü entfernt, weil da schon seit langem nichts passiert ist. Ich hoffe, das Ganze ist soweit in Eurem Sinne und Ihr kommt gut damit zurecht. Ich werde versuchen, das Thema News weiter zu bestücken, hier soll es hauptsächlich um allgemeine Themen gehen und um Sachen die mit unserem kleinen club|debil zu tun haben. Musikalisch Neues findet Ihr weiter unter den Szene-News. Derzeit sitze ich gerade an einer Vorbetrachtung zum WGT, in der Hoffnung, dass unser Großereignis auch in diesem Jahr stattfindet.

Das Thema ist bekannt – Corona. Am 29.03. fällt deshalb unser Konzert aus, wahrscheinlich auch der ganze Sunday ChillOut. Lässt sich leider nun mal nicht ändern. Momentan habe ich auch die Planung für weitere Konzerte in nächster Zeit eingestellt, warten wir einfach mal ab, was kommt. Da ich nun schon seit einiger Zeit krank daheim hocke, wird es mit dem Geld sowieso etwas knapper. Sobald wieder etwas in Planung ist, erfahrt Ihr auch im Newsletter darüber.

Ein bisschen was ist in letzter Zeit in der Kategorie „Horch & Guck“ passiert, wo ich immer mal wieder interessante Videos und dergleichen verlinken werde.

Soweit die Informationen aus dem debilen Hauptquartier. Ich hoffe, wir hören voneinander und sehen uns.

disorder