Unser sommerliches Open Air-Konzertereignis geht in die elfe Runde. Diesmal haben wir den französischen Ausnahmemusiker DORR zu Gast, der mit seiner Mischung aus Electronics und Gittarrendrones verfeinert mit einer sonorigen Stimme ganz allein viele Band in den Schatten stellt.

Symptoms of desire by Dorr

Wer den Auftritt in der Feuerwache Anfang des Jahres verpasst hat, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die DORR schon einmal gesehen haben, kommen sicher wieder…

Nach dem Konzert erfreut Euch der club|debil mit chilliger Musik aus der Konserve.

Summer Magick ist eine Privatveranstaltung. Wer dabei sein will, der melde sich an per E-Mail unter

club-debil@posteo.de.

Die Regeln sind die üblichen: Gern könnt Ihr vorbeikommen und Freunde mitbringen. Insbesondere „Neuzugänge“: bitte Anmeldung nicht vergessen. Ihr erhaltet dann eine Anfahrtsbeschreibung, die ihr bitte nicht im Netz verbeitet und nur an vertrauenswürdige Mitmenschen weitergebt. Denn: Wenn das Ganze eskaliert, ist es vorbei mit der Magick 😉

Da das Konzert auf einem Privatgelände stattfindet, wird erwartet, dass sich alle Besucher vernünftig und rücksichtsvoll verhalten. Wer das nicht kann, muss leider daheim bleiben.

Ansonsten wird eine kleine Auwahl an Getränken zur Verfügung stehen, gern könnt Ihr aber selbst versorgen.

Ab 19 Uhr ist der Grill an, das Grilgut bitte selbst mitbringen. Wir freuen uns auch über Beiträge (Salat etc.) für die Allgemeinheit.

Es gibt Parkmöglichkeiten vor Ort, bildet aber bitte „Reisegruppen„, um nicht sinnlos alles mit Autos zuzustellen. CO2-Bilanz und so – Ihr wisst ja…

Das Gelände bietet die Möglichkeit, zu campen oder mit Schalfsack und Isomatte unter freiem Himmel zu nächtigen. Ein paar Indoor-Schlafmöglichkeiten sind auch vorhanden.

Wenn es nicht zu trocken und damit zu gefährlich dafür ist, wird es ein hübsches Feuerchen geben. Zieht Euch bitte nicht die beste Kleidung anb von wegen Asche- und Funkenflug.

Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 10 Euro.

Summer Magick