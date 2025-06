Nur noch wenige Tage und das WGT beginnt. Da ich „früher“ häufig sehr ausführliche Vorab-Berichte geschrieben habe, kommen immer wieder Fragen, was ich denn so empfehle. Ehrlich gesagt, bin ich es mittlerweile Leid, mich durch die Unzahl zum Teil recht bedeutungsloser Acts zu wühlen. Auch lese ich die einschlägige Fachpresse nicht mehr und bin somit nicht auf dem Stand, was aktuell hip ist.

Daher an dieser Stelle erst einmal die Sachen, die mich so interessieren. Selbstverständlich werde ich, wie die letzten Jahre auch, das EBM-Warm Up frequentieren. Die Veranstaltung im Felsenkeller / Naumanns war in den letzten Jahren häufig mein Highlight beim WGT und ich denke, auch dieses Jahr wird es für mich einen wichtigen Teil der Attraktivität des Festivals ausmachen. Hier mal das Line-Up, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben:

Große Bühne (Felsenkeller):

ABSOLUTE BODY CONTROL

KONTRAVOID

KREIGN

BUZZ KULL

NORDARR

VERROTTET

Kleine Bühne (Naumanns):

RENDERED

MORTAJA

OLIOTRONIX

CAPSULAR

THE EMPATH

Das sind zwar diesmal mit Ausnahme von ABC auch nicht so die großen Namen aber erfahrungsgemäß ist immer was dabei, was mir gefällt. Diesmal bin ich vor allem auf das Dark Ambient-Projekt CAPSULAR gespannt.

Am Freitag habe ich auf jeden Fall

In Gowan Ring (Volkspalast) und

And Also The Trees (Täubchenthal)

auf dem Plan. Eventuell wird es auch noch Mars (Volkspalast) unnd Mila Mar (Heidnisches Dorf). Die Auswahl an Diskotheken ist am Freitag recht groß, da muss ich mich noch entscheiden zwischen dem Apocalyptic Cocktail (Mühlstraße 14, non-WGT) und When Were Young im Naumanns. Wahrscheinlich läuft es auf Party Hopping hinaus.

Am Samstag sieht es eher dünne aus. Die meisten Bands sagen mir nichts oder sagen mir nach kurzem Reinhören nicht zu. Auf dem Programm steht eigentlich nur

Eva O. (Täubchenthal) – Diesmal lasse ich mich nicht rausschmeißen!

Pouppee Fabrik (agra)

Wahrscheinlich tauche ich etwas früher vor Ort auf und schaue mir auch die einstmals gern gehörten Cinema Strange an, die jetzt Lucas’ Lanthiers Cineman Strange heißen. Gab wohl einen Namensstreit wie bei Gene Loves Jezebel, oder? Keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Ich hoffe, ich schaffe es dann noch zu Pouppee Fabrik aber wahrscheinlich verpasse ich das meiste.

Das Tagesprogramm der Moritzbastei fällt für mich auf jeden Fall aus, auch wenn ich die Chilenen von Diavol Strâin gar nicht so übel finde. Den Headliner Night In Athens durfte ich vor kurzem erst in der Hauptstadt erleben und mein Bedarf nach mehr ist gedeckt. Aber auch der Rest des Angebots haut mich nicht vom Hocker. Umso mehr Energie bleibt für die Partysd – La Revolution Industrial in der Moritzbastei, Apocalyptic Blue im Parkschloss, die Lärmbelästigung auf der Mühlstraße oder Front 242-Party im Täubchenthal – vermutlich in dieser Reihenfolge…

Der Sonntag zeigt sich dann schon etwas erfreulicher, mit einigen Angeboten für meinen Geschmack:

Bleib Modern (Volkspalast)

Phil Shoenfeldt (Parkschloss) – Gerade erst im kleinen Kreis gesehen, toll war’s!

Drab Majesty (agra) – würde ich mir mal anschauen, auch wenn mir das etwas zu kitschig ist

André Alabaster (Moritzbastei) – wird aber wohle eher nichts

Calva Y Nada (Haus Leipzig) – Klangstabil muss diesmal zurückstehen, denn ich habe die Calvas das letzte Mal zu Zeiten der „Monologe eines Baums“, das war 1993!, live gesehen.

Public Image Limited (agra) – Mitternachtsspecial oder eher 1-Uhr-Special

Falls dann noch Luft ist, geht es in die Moritzbastei zum Dystopic Rave von den Herren Myer und Strobel.

Der Montag hält drei für mich interessante Konzerte bereit:

Mode In Gliany (Volkspalast) – Das Projekt veröffentlicht jetzt bei Galakthorroe – Vomito Negro muss da leider entfallen

The Membranes (Haus Leipzig) – Eine Gelegenheit, die Bristol Post Punks mal live zu sehen

New Model Army (agra) – das wird sicher ein fulminantes Abschlusskonzert!

Wenn ich zu Mode In Gliany einmal im Volkspalast bin, schaue ich mir sicher auch noch Cut Hands an. Mona Mur & En Esch, hätte ich gern gesehen, wird aber nichts. Schade. Sturle Dagsland ist nur grässlich und Shortparis hält mich auch nicht. Da sind The Membranes und New Model Army auf jeden Fall die bessere Wahl. Eventuell komme ich zum Apocalyptic Coktail zurück in den Volkspalast oder ich versacke in der Moritzbastei beim Global Noise Movement.

Eventuell schaffe ich es diesmal auch zum Gabelfrühstück im Parkschloss aber vermutlich habe ich dann schon wieder genug von der Schwarzen Zunft und will nur nach Hause…

Nicht vergessen werden, soll an dieser Stelle, dass es auch noch andere interessante Veranstaltungen gibt. Folgende werde ich versuchen, mitzunehmen:

Die 80s80s Gallery im Städtischen Kaufhaus (Eröffnung Fr 17:30h)

Te/Dis (Sa) und Apoptose (So) im Loki-Bunker

Das Cold Meat Industries Movie (So) in den Passage Kinos

Die Ausstellung mit WGT-Bildern von 1994 bis 2007 in der Hofgalerie Gestus (Bornaische 158)

Die Ausstellung „Zwischen Aufbruch und Abwicklung – Die 1990er in Leipzig“, Haus Böttchergäßchen

Ich hoffe, wir sehen uns!

disorder

PS: Ich habe noch in eine ganze Menge Bands reingehört – der Hit war nicht dabei. Wer aber eine dringende Empfehlung hat: Ich freue mich…