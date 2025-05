Wormsine

Geboren 1977 in Freiberg, lebt seit 1997 in Dresden. Als Musiker und Komponist Mitglied von Scatology (offenes Performancekollektiv, seit 1999, Filmvertonungen, cross-media-Veröffentlichungen und Performances, europaweite Auftritte) und SARDH (seit 2004, Experimental-Noise-Industrialband, europaweite Konzerte und Performances). Unter dem Pseudonym wormsine solo unterwegs.

Dunkelscapes

Dunkelscapes ist ein extra für Summer Magick ins Leben gerufenes Seitenprojekt von Dunkelselbst, in dem die Sounds, die bei Dunkelselbst zu Songs verarbeitet werden, hier live zu einer Drone-Noise-Ambient-Performance verwoben werden.





man.er

„The human race was dyin‘ out

No one left to scream and shout.“

The Doors, Ship of Fools

No Hippy music but dark sounds of mankind erased.