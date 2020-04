Wieder aufgetaucht ist dieser DIETER MÜH-Live-Mitschnitt vom Epicurian Escapsim-Festivsal 2013 in Berlin. Der Kanal von Steve Cammack ist auch so hörenswert.

Die Unexplained Sound Group erfreut uns diesmal mit einer „Anthology Of Contemporary Music From Indonesia“

Anthology Of Contemporary Music From Indonesia by Various Artists

NOCTILUTANT scheint ein sehr umtriebiger Musiker zu sein. Auf seiner Bandcamp-Seite finden sich nicht weniger als 22 Veröffentlichung zu finden, darunter zwei Kollaborationen und drei Nebenprojekte. Das im Video beworbene Album „Amongst the Snow and the Shadows“ stellt das aktuelle Werk von Noctulicant dar.

Aus Polen kommt die Pagan Folk-Band PERUNWIT. Man beschäftigt sich leider nicht mit den eigenen slawischen Mythen sondern mit Odin & Co. Nicht schlecht aber so nahezu ohne Gesang haut mich das nicht vom Hocker…