Sehr schöne experimentelle Platte mit einer angenehm entrückten Atmosphäre.

Duality by InhuM'AwZ

Sampler mit einer großen Breite an Stilen, die sich unter Ambient subsumieren lassen.

Sombre Soniks Sampler Vol. 05 by V/A

Ritualmusik mit sehr räumlicher Wirkung.

Devalaya (CSR290CD) by Jagath

Sampler mit einem breiten Spektrum elektronischer Klänge zu einem echt günstigen Preis. Persönlich finde ich aber, dass da auch viel Kitsch dabei ist und auch das typische Jazz-Gequietsche, dessen wichtigstes Anliegen es zu sein scheint, den Hörer zu nerven. Ein paar richtig schöne Stücke sind aber trotzdem dabei.

Unexplained Sounds Group – 6th Annual Report by Various Artists

Wunderschöne melancholische Folk-Music.

The Ghost Is The Only One That Beats My Drum by The Great Park

Erinnert ein wenig an Nine Inche Nails – feiner Mischunng aus Pop und experimentelleren Klängen.