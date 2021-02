Eine Art chinesische Björk tobt sich hier aus. Sehr geil.

冥冥 Míng Míng by Otay:onii

Sehr mystischer Dreier von Alone In The Hollow Garden, Nam-Khar und Shibalba. Ideal für Opferzeremonien 😉

"Conjuring The Elements" split with Shibalba by Alone In The Hollow Garden & Nam-Khar

Wer auf kräftiges Fiepen im Ohr steht, der wird hier gut bedient – fetter Industrial-Sound, von einer Dame namens Ester Kärkkäinen.

Knife Through The Spine (CSR289CD) by Himukalt

Etwas seltsame Klänge wie aus einem Horrofilm hat Sonologyst im Portfolio:

Dust Of Human Race by SONOLOGYST

Das Berliner Label Total Black schickt zwei spannedne Releases ins Rennen:

Disappear by Dave Phillips

Obitvs by YANA

Beide Projekte erfreuen uns mit angenehm-melancholischen Synthiesound, rhythmische Instrumentalstücke zum Abdriften. Bei XNDL ist der Sound allerdings etwas holpriger.

split by ELEKTROJUDAS / XNDL

Die letzte Veröffentlichung der Melanchoholics kontrastiert melancholiche Gitarrenklänge mit Black Metal-Rumpel-Kreisch. Nice 🙂

last songs by Melanchoholics

Reduzierte elektronische Musik mit viel Gequatsche. Auf Dauer etwas anstrengend, auch wenn das Thema nicht uninteressant ist.

Healthy Growth by Oriondrive

„Esoterischer“ Ambient von unseren tschechischen Nachbarn. Sehr ruhig und meditativ.

Immanentized by Druhá Smrt

Dafür gibt’s bei den Franzosen ordentlich auf die Mütze. Harter Elektro mit Drive.

WIRE by HORSKH

The Black Stone – Music For Lovecraftian Summonings by Various Artists

Spherical Disrupted at X-Rated at Concertzender radio show

Feine Gitarrenmusik aus dem UK

Animals, Animals, Animals by The Knights Project

Interessantes:

https://jzunz.bandcamp.com/

https://sssm.bandcamp.com/album/water-sanctum