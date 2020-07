BLADCVLT – Finsterland – eher symphonische Düstermusik

Finsterland by BLADCVLT

Kamil Kowalczyk – Medytacje – sehr dunkle und basslastige Drones

Medytacje by Kamil Kowalczyk

Schon etwas älter aber dafür nicht weniger interessant: Das Nico-Cover-Album „Rose In The Snow“ des sardinischen Labels Tiny Speaker.

Rose in The Snow by Tiny Speaker

Feiner und äußerst preiswerter Sampler aus dem Hause Beläten mit einigen bekannten Namen:

19 Beläten — En Sommar Av Plåga by Various Artists

Sehr interessanter Sampler zu experimenteller Musik vom Balkan. Zwei der beteiligten Projekte waren auch schon beim club|debil – Mytrip und Ontervjabbit

Anthology Of Post Industrial Music From Balkan Region by Various Artists

Sehr geiler Remix wieder mal von MuhMur Radio