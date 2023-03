Abstract Household Warfare (HU)

Freitag 28. April 2023, 21 Uhr

Alte Feuerwache Loschwitz

Fidelio-F.-Finke-Straße 4, 01326 Dresden

Abstract Household Warfare ist eine Zusammenarbeit zwischen drei produktiven ungarischen Klangkünstlern. Auf der einen Seite des Tisches bestrafen sich der Noise-Warlock Rovar17 und Xpldnglke (alias der rhythmische Eremit von Rákoshegy) nicht nur gegenseitig, sondern dank ZxBxFx auch die Drums (oder Sampler).

Die Klanglandschaften, die das Elektronik-Duo anfangs kreierte, gleiten irgendwo zwischen katatonischen Phantomgeräuschen und pulsierenden Rhythmen auf dem dünnen Eis der mit Schmerzfragmenten kontaminierten Klangsamples, die sich nun zu dritt einer neuen Herausforderung stellen und die apokalyptischen Sequenzen neu anordnen. Es ist nichts anderes als ein nicht enden wollender Kampf, ein ewiger Kampf um die Kontrolle des Mischpults am ersten Morgen nach der Lobotomie.

https://soundcloud.com/abstracthouseholdwarfare

https://www.facebook.com/AbstractHouseholdWarfare

Conure ist das Projekt von Mark Wilson, der seit Mai 2000 unter diesem Namen Ambient-Noise und andere Klangkunstwerke kreiert. Der inzwischen in Berlin lebende amerikanische Musiker ist auch für andere Projekte wie 15 Degrees Below Zero, Imperial Floral Assault Unit, Rings Of Smoke Through The Trees bekannt.

Bei Conure verwendet Wilson derzeit verschiedene Mikrofone, Effektpedale, Loops, Feldaufnahmen und ein Mischpult als seine wichtigsten Werkzeuge, um Klänge zu erzeugen, die von minimalen Drones bis zu stark geschichteten Wänden aus Feedback und Kakophonie reichen.

Extended Story (Not What It Seems) by Conure

http://conure.conurenoise.com/

https://conure.bandcamp.com/

SBZ ist ein Zusammenschluss von mehreren Personen, die sich mit datenlosem Musikmachen und modularen Synthesizern im Bereich der elektronischen, industriellen, Noise-, Space- und Ambient-Musik beschäftigen. Die Dresdner überzeugen mit ihren Live-Sessionund reißen dabei alle Grenzen ein.

https://soundcloud.com/sbzmusic

https://www.facebook.com/sbzmusic/

english

Abstract Household Warfare is a collaboration between three prolific Hungarian sound artists. On one side of the table, the noise warlock Rovar17 and Xpldnglke (aka the rhythmic hermit of Rákoshegy) are not only punishing each other, but also the drums (or samplers) thanks to ZxBxFx.

The soundscapes initially created by electronic duo glide somewhere between catatonic phantom noises and pulsating rhythms on the thin ice of sound samples contaminated with fragments of pain, now facing a new challenge in threes, they rearrange the apocalyptic sequences. It’s nothing but a never-ending struggle, an eternal battle for control of the mixer on the first morning after the lobotomy.

Conure ist the project of Mark Wilson, who has been creating ambient noise and other varieties of sound art under this moniker since May of 2000. The now Berlin based American musician is also known for other projects like 15 Degrees Below Zero, Imperial Floral Assault Unit, Rings Of Smoke Through The Trees.

With Conure Wilson currently utilizes various microphones, effects pedals, loops, field recordings, and mixer as his main set of tools to create sounds that range from minimal drones to heavily layered walls of feedback and cacophony.

SBZ is an association of several people who explore dawless music-making and modular synths in the field of electronic, industrial, noise, space and ambient music. Live sessions on the street. Burning borders.