Mathieu Sylvestre (FR)

Pas Musique (US)

Dienstag 30. Mai 2023, 20 Uhr

Alte Feuerwache Loschwitz

Fidelio-F.-Finke-Straße 4, 01326 Dresden

Mathieu Sylvestre erforscht mit seinem musikalischen Ansatz die Spannungen zwischen natürlichen Klanglandschaften und künstlichen/elektronischen Klangquellen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verschmelzung sich scheinbar widersprechender Klänge und dem Ausloten von Grenzen durch atypische Behandlungen von Feldaufnahmen mit modularen Synthesizern mit Tonbändern oder Loop-Geräten. Die Betonung präziser Details entlang der Fronten rauer Klänge bringt einen physischen und berührenden in die Kl.

MAIN CORE by Mathieu Sylvestre

https://mathieusylvestre.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/emulative.shyster/

Pas Musique entstand 1995 in Brooklyn, New York, als Soloprojekt des Gründers Robert L. Pepper und hat seitdem viele Varianten experimenteller, elektronischer Iterationen durchlaufen. Pas Musique verfolgt die musikalischen Elemente der elektronischen, experimentellen Musik mit Krautrock-Untertönen. Pas Musique haben mit vielen großen Musikern zusammengearbeitet, darunter Faust, Rapoon, Martin Bisi, ZEV, Philippe Petit, HATI, Chester Hawkins, Jim Tuite und vielen anderen. Pas Musique sind bereits in 18 Ländern und in den gesamten Vereinigten Staaten aufgetreten.

Silbar by Pas Musique

https://www.pasmusique.net

https://pasmusique.bandcamp.com/

By his musical approach Mathieu Sylvestre explores the strains between natural soundscapes and artificial/electronic sound sources. The main focus is to merge antinomic sounds and push in boundaries using atypical treatments in field recordings with modular synthesizers with tapes or loopers. The importance of precise details along waves of harsh frequencies bring a physical and appealing magnitude in the process.

Pas Musique emerged from Brooklyn, New York in 1995 as a solo project of founder Robert L. Pepper and has since gone through many variations of experimental, electronic iterations. Pas Musique pursues the musical elements of electronic, experimental music with krautrock undertones. Pas Musique have collaborated with many great musicians which include Faust, Rapoon, Martin Bisi, ZEV, Philippe Petit, HATI, Chester Hawkins, Jim Tuite, and many more. Pas Musique have performed in 18 countries and all throughout the United States.