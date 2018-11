Heute war der Posteingang wieder voller interessanter Musiken.

MZ.412 veröffentlichen Ihr erstes neues Album seit 12 Jahren

Svartmyrkr (CSR257CD/LP) by MZ.412

Herausgekommen ist das Werk bei Cold Spring. Vom Label gibt es auch einen interessanten Sampler:

Earthen (CSR250CD) by Various Artists

Third Coming Records beglückte mich mit diesem Video von Deadpan, die mich ein wenig an Christian Death denken lassen:



Aus gleichem Haus stammen Some Eber. Deren Musik ist wohl eher was für Shoe Gaze / Cold Wave Fans. Ich bin nicht ganz so glücklich mit der Stimme:

TCR021 – SOME EMBER – "Submerging The Sun" LP by Some Ember

Wenn Euch das alles zu aufregend ist: Manifesto liefern feinsten Dark Ambient.

Hive by Manifesto

Viel Spaß beim Hören!