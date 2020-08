MAEDCHEN JUNE – Begind The Window

Ein seltsamer aber fesselnder Bilck hinter die Fenster. Diesmal sehr klassisch angehaucht.

behind the window by Mädchen June

Neu sind auch die Releases vom ZOHARUM Label. Ich mag insbesondere das großartige Ritual-Album

KRZYWDY – Czary

Czary by KRZYWDY

VIDNA OBMANA & DAVID LEE MYERS – Tracers

Eher „lichter“ Ambient, der immer eine Spur „esoterisch“ daherkommt.

Tracers by VIDNA OBMANA & DAVID LEE MYERS

S.E.T.I. – The Sphere of Density

Diesmal kommt Andrew Lagowski (Lagowski, Legion) ganz ohne Beats aus: Sehr schöner, komischer Dark Ambient, der ein wenig an Maeror Tri erinnert.

The Sphere of Density by S.E.T.I.

ARTUR RUMIŃSKI – AR (Untitled)

Gitarren Drone wie man es z.B. von Aiden Baker her kennt.

AR (Untitled) by ARTUR RUMIŃSKI

Ebenfalls Neues gibt es von ALONE IN THE HOLLOW GARDEN – At The Threshold

Sehr produktiv der Herr, wobei das Werk nicht ganz an „The Black Hounds Of The Netherworld“ rankommt.

At The Threshold by ALONE IN THE HOLLOW GARDEN

BLADCVLT – Opfergang

Dunkle Synthiemusik, die ein wenig nach den 1990ern klingt. Etwas kitschig für meinen Geschmack. Teil zwei der „Finsterland“-Trilogie.

Opfergang by BLADCVLT

MURDEROUS VISION – Abscission

Sehr dunkler Industrial Ambient mit Horror-Garantie.

ABSCISSION by MURDEROUS VISION

Various Artists – The Abyss Within

Dark Ambient-Sampler aus dem Hause Big Cypress Swamp. Der Name verrät eigentlich alles. Auch wenn mir die meisten Projekte nichts sagen, klingt das alles schön düster.

The Abyss Within by Various Artists

SONOLOGYST – Apocalypse

Sehr schöner hypnotischer Ambient. Da freut man sich glatt auf die Apokalypse 🙂

Apocalypse by SONOLOGYST

BELLEROPHONE – In Search of the Riff

Sehr schöne, entspannte Drone-Musicke.

In Search of the Riff by Bellerophone

THE GREAT PARK – Bottle the grief and exile songs

Schöne, traurige Musik für schöne, traurige Menschen 🙂 Folk at it’s best.

bottle the grief and exile songs by The Great Park

Und zu guter Letzt wieder eine recht schräge Klangcollage vom Muhmur Radio.