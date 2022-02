Beginnen wir mit vier Veröffentlichungen von Total Black und die sind wie immer „haarig“, nicht nur weil uns HAARE selbst mit dunkelsten Werkshallensound erfreuen.

Dimension Ripper by Haare

Scharf gekämmt wird bei Knurl, deren Name auch Knarz lauten könnte. Noise immer voll am Limit. Wer direkt an einer Bahnstrecke wohnt, wird dem wohl nichts abgewinnen können. Oder gerade.

Hyaluronic Pathoplasia by Knurl

Werk Nummer 3, von FEMEHEIM ist da eindeutig mein Favorit. Böse Power Elctronicsa mit brummenden Synthies. Das fetzt.

Endeinkehr by Femeheim

Das Werk von NO NATION würde ich grob auch als Power Electronics einsortieren, wenn es hier auch etwas „ruhiger“ zugeht.Manches erinenrt ein wenig an alte Genocide Organ.

Cerebrophobia by No Nation

Daneben gibt es noch eine Ankündigung für eine LP von JUNTA CADRE. Das was da zu hören ist, ist wirklich großartig. Power Electronics at it’s best!

The Enemy Is Listening by Junta Cadre

Wesentlich ruhiger als bei Total Black geht es bei diesem Release von Winterlight zu – Drone Ambient ohne viele Höhen und Tiefen.

Ymuiden by Hessel Veldman

Die Platte von TEMPLE MUSIC ist da wesentlich aufregender, der Psychadelic Ambient Pop – wenn man das so bezeichnen möchte – ist abwechslungsreich und geht voll ins Gehirn. Genau mein Ding.

The Cockatrice And The Storm-Cock by Temple Music

Feines Ambient-Album, dass sich erst ein wenig seltsam anlässt, dann aber richtig schön wird.

echo sonus (questions and answers) by halfcastle

Recht entpannt geht es auch bei diesem Sampler zu, der vier überlange Stücke zwischen Ambient und Experimental bietet.

THING by NLC I EISENLAGER I Occupied Head I Wilfried Hanrath

Zwei Sampler mit je 4 Künstlern hat auch das Berliner Label Liber Null an den Start gebracht. Ganz unterhaltsam aber für mich ist nichts dabei, was mich zum Kauf der Platten „zwingt“.

'' Seven Years Of Delirium '' Vol I by Liber Null Berlin

"Seven Years Of Delirium" Vol II by Liber Null Berlin

Cold Spring kündigt ein neues BURIAL HEX-Album an, die Sachen, die man schon hören kann, sind vielversprechend.