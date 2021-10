Kollektiv Compilation by Schloss Tegal

Abwechslungsreicher Sampler mit schräger Mugge aus den frühen 1980ern:

Eins und Zwei und Drei und Vier – Deutsche Experimentelle Pop-Musik 1980-86 by Bureau B

Feiner Dark Ambient

Parallel States by Kloob

Etwas verspulte Musik mit einem gewissen Charme. Irgendwo zwischen Pop, Jazz und experimentellem Sound. Erinnert mich ein wenig an das polnische Projekt 23Threads.

Air / Air Reimagined by Antonella Eye Porcelluzzi & Gordon Way / Wilfried Hanrath

Viel Neues gibt es von Alfa Matrix:

Techno: Matthew Creed – The Chapel of Lines

The Chapel of Lines by MATTHEW CREED

Electro: Neuroactive – Morphology (redux)

Morphology (Redux) by NEUROACTIVE

Electro: Siva Six – DeathCult

DeathCult by SIVA SIX

Electro: Circumpolar – Awaiting The Dawn

Awaiting The Dawn by CIRCUMPOLAR

Basalt by Spherical Disrupted