In letzter Zeit war ich etwas faul und habe hier nichts gepostet. Nun also erst einmal alles, was so liegengeblieben ist…

Immerhin, die drei hier sind ganz frisch:

V/A Time Ends – A Tribute to J.G. Ballard's Tetralogy Of Transformation by The Epicurean

The Breath of the Hydra by TIBETAN RED – THE OVAL LANGUAGE – DAS SYNTHETISCHE MISCHGEWEBE

台灣謎景 Music from Taiwan Mystery by Mong Tong 夢東

Musikalisch könnte das aus den 1980ern stammen:

Stock Market Rhythms EP by Maurice Business

Hier wird’s eher experimentell, wenn auch noch Melodien erkennbar sind.

Mai Mai Mai – ϕ / Phi by Boring Machines

Das kommt wohl eher aus dem Kunstsektor:

IN SILICO by HINTERWELT

Keine Ahnung, ob ich das schon mal hatte, die Platte ist jetzt ein Jahr alt. Typischer Rapoon-Sound.

Post-Folk Lore Vol.1 by Nimh & Rapoon

Ebenfalls aus dem Mai 2020 stammt diese beiden Klangwerke.

TEMPORARY STATE by COMPACTOR

Tiny Plastic World by The Rorschach Garden

Und wie immer zum Schluss ein bisschen Muhmur Radio 🙂