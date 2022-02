Großartigen Sound aus Japan bietet diese Compilation:

Anthology Of Experimental Music From Japan by Various Artists

Wer mal was anderes hören will als Elektronik – Wie wäre es mit Black Metal aus Frankreich?

Les Idées Blanches by Sordide

Wer auf abgefahrenen Psychedelic Folk steht, der sollte hier mindestens ein Ohr riskieren:

Rehearsal Session 2019 by Senyawa

Vom selben Label wie Senyawa kommen Dolpo. Ihre Musik ist aber eine Mixtur aus Klangkunst, Psychedelic Rock und Doom Metal.

Inner Himalayas by DOLPO

Imagining October (Dir. Derek Jarman) O.S.T. (CSR300LP) by Genesis P-Orridge & Dave Ball

The Great Park liefert mal wieder einen feinen Titel ab:

Look Out Kids by The Great Park

Ein neues Stück gibt’s auch von Lingua Ignota. Sehr geiler Track.

KATIE CRUEL by LINGUA IGNOTA

The Great Beast Speaks – unter diesem Namen wurden die erhaltenen Waxzylinder-Aufnahmen von Aleister Crawley bereits einmal veröffentlicht. Cold Spring bringt die Beschwörungen des Ober-Satanisten erneut raus.

All Words Are Sacred (anura001) by Aleister Crowley

Auch bei Cold Spring gibt es den offiziellen Soundtrack zu Derek Jarman’s 1984er Kurzfilm „Imagining October“. Die Musik stammt von Genesis P-Orridge (Psychic TV, Throbbing Gristle) und Dave Ball (Soft Cell, The Grid).

Imagining October (Dir. Derek Jarman) O.S.T. (CSR300LP) by Genesis P-Orridge & Dave Ball .

Und noch mehr ist zum Bandcamp-Friday reingepurzelt:

Kiosque Of Arrows 2 (compiled by Tolouse Low Trax) by Bureau B

Parallel Weaving 聲比成音 by Sheng Jie 盛潔 & Shen Jing 沈靜

Ein paar Erinnerungen dürfen auch nicht fehlen:

Das Junta Cadre-Album gibt’s jetzt vollständig zum Anhören:

The Enemy Is Listening by Junta Cadre

Eins und Zwei und Drei und Vier – Deutsche Experimentelle Pop-Musik 1980-86 by Bureau B

Hinweisen wollen wir Euch auch mal wieder auf den Electronic Tuesday, die Sendung unseres Freundes Jan Kruml.