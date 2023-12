Link to mixcloud

1 Schwadron – Deep Flesh Neuropathy (White Ahes Werkschau 2015)

2 Children Of The Apocalypse – Dream! (New Mythologies)

3 Arcn Templ & X’Ho – Zombie Hitler Youth (Lucifugous)

4 Tôle Ache – Ich Bin Nur Ein Einfacher Handwerker (A Pure Black Night)

5 Junta Cadre – New Era Of Global Dominance (Vietnam Forever)

6 Laurie Anderson – Big Science (Big Science)

7 Burial Hex – Fantasie (In Psychic Defense)

8 ANBB – Red Marut Handshake (Mimikry)

9 Knifeladder – Head Of The Serpent (The Spectacle)

10 Dissecting Table – Accomplishment (Ultra Materials 1986 – 1991)

11 WournousAileen – Sacro Lacrimogeno (Terrorost Activity)

12 Am Not – Autopia Now (Auto)

13 Distel – Tempels (V.A.: 19 Beläten — En Sommar Av Plåga)

14 Kein Zweiter – Tanzlied (Teilstück für Totalen Schwung)

15 Die Letzten Ecken – Rasender Stillstand (Talisman)

16 Stephen Mallinder VS Eric Random – Cast No Shadow [Leaether Strip Mix] (Mark Stewart – VS)

17 Facies Deformis – Marsch der Könige (Sundown)

18 Aghast Manor – Red-Haired Jezebel (Gaslights)

19 Hunting Lodge – Tribal Warning Shot [Studio Version] (Necropolis)

20 Yeht Mae – Open The Hatch (1000 Veins)

21 Maria Zerfall – Fürchte dich nicht (Totenstille, Der Rest Ist Fluch)

22 Luftwaffe – Jahada (Event Nihility)

23 Suicide – Fast Money Music (Suicide: Alan Vega · Martin Rev)

24 Sven Väth – Pathfinder (Contact)

25 23 Skidoo – Kundalini (Seven Songs)

26 Plastiktanz – Mir geht es Danke gut (Sowas von egal 2 – German Synth Wave Underground 1981-84)

27 The Grey Wolves – Lockdown (Exit Strategy)1

28 Ramplingg – Set My Heart (Etch Wear Winter Wear Collection / M 40)

29 Opium Eyes Of Nico – Drone in C -1 [Nico Says] (Dronecaine)

30 Phallus Dei – Spiral (Adorations)

31 Alien Sex Fiend – Magic (Open Head Surgery)

32 All Your Sisters – A Perfect Body (Modern Failures)

33 Sleep Chamber – Flesh On Flesh (Sacred & Surreal)

34 We Be Echo – Sexuality (Ceza Evi – Compleat Edition)

35 Atropine – Template For Living (Etch Wear Winter Wear Collection / M 40)

36 Ordo Rosarius Equilibrio – The Name of the Star is called Wormwood (Vision:Libertine – The Hangman’s Triad)

37 Dachau Lustknaben – Blue Hell(Brandenburgische Halsgerichtsordnung)

38 Turbund Sturmwerk – Stumme Front (Weltenbrand)