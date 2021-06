Sehr abwechslungsreiches Industrial / Noise-Werk.

Everything Elsewhere by She Destroys Hope

Gibt’s jetzt auch als CD

Afterlife by HOLOTROP

Experimentelle Klänge

vidanges blanches by .cut

Abwechslugnsreiche und spannende Experimentalmusik

Portraits by Gasparotti – Ciullini – Stancati

Eher was für die Freunde wilder Klänge aus der Noise-Kiste

DEGRADER by NOCTURNAL HISS

Ritualmusik aus dem HAus Alone in the Hollow Garden. Der Mann hat eienn Output…

Necromanteion by ALONE IN THE HOLLOW GARDEN

Allerhand Neues gibt es auch vom Raubbau-Label, unter anderem Control auf dem Maschinenfest 2018.

Zwei Re-Releases der Ostdeutschen EBM-Formation Digital Factor

Falling Down (Remastered) EP by DIGITAL FACTOR

Relationchips (Remastered) by DIGITAL FACTOR

Contagious Orgasm-Werke auf der Bandcamp-Seite der Band / des bandeigenen Labels SSM