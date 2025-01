Samstag 5. April 2025, 20 Uhr

BARADELAN + NO GAIN NO PAIN + SKELDOS + DAINA DIEVA

Alte Feuerwache Loschwitz

Baradelan

La Drone Chartreuse von Baradelan

Thomas Sauerbier aka Baradelan (und Gralkonverter) ist seit Mitte der 199er Jahre im musikalischen Underground aktiv. Bis Mitte der 2000er Jahre veröffentlichte er regelmäßig Alben bei Labels wie Membrum Debile Propaganda, L. White-Records oder Tosom, trat Live bei zahlreichen Events auf und steuerte Tracks zu Samplern bei. Danach wurde es etwas ruhiger um den Musiker. Jetzt, im Jahr 2024, hat Baradelan mit LA DRONE CHARTREUSE ein neues Kapitel aufgeschlagen. Hier trifft tiefdunkler, dröhnender Ambient auf Karthäuser-Mentalität.

Mit dem BARADELAN-Album „infrasonic cathedral“, das 2006 bei L.White Records erschien, war der Grundstein gelegt. Nun hat der digitale Mönch den Gong wieder ausgepackt und simuliert die Meditation in einem Kloster psychologisch. Das „Schlaginstrument“ ist in allen Tracks jeweils am Anfang und am Ende zu hören, außer beim letzten Track. Daneben kam nur eine E-Gitarre zum Einsatz, jedoch keinerlei vorgefertigten Samples und Klänge.

No Gain No Pain

Power Electronics For Anarchism von Grodock und der Verlorene Faden

David Grodock und Betreiber des DIY-Labels Grubenwehr Freiburg gehört mit seiner Mitstreiterin Micha Dugong derzeit zu den umtriebigsten Krachmachern in Leipzig, als Musiker wie als Veranstalter von Konzerten udn Festivals. Zusammen lassen Sie es unter dem Motto No Gain No Pain richtig krachen, wie sich die Dresdner Noise-Fraktion bereits beim letztjährigen Meta Rave im Ostpol überzeugen konnten. Das aus der Selbstoptimierungszene entliehene und ironisch invertierte Motto „No Gain No Pain“ gibt dier Richtung vor: spiefreudig vorgetragener Free-form-Noise, der Gehör und Gehirn durchschüttelt.

SKELDOS

Upės / 2022 von IYv

Es ist unmöglich, eine Grenze zu ziehen, wo der Nebel aufhört und durchscheinenden Horizonten weicht. Der Übergang ist unmerklich und natürlich. Es braucht die feinsten inneren Sinne, um ihn zu erfassen. Die Musik von Skeldos weckt ähnliche Gefühle, wenn sie in langsamen, pastellfarbenen Aquarelltupfern auf den Horizont zuschwebt.

Ambient und Drone sind in diesem Zusammenhang die einigermaßen brauchbaren Begriffe, obwohl sie nur bedingte Eigenschaften beschreiben. Das Soundset des Projekts von Vytenis Eitminavičius speist sich aus melancholischen und zugleich seelisch tröstlichen Veränderungen in der Natur sowie aus einer nostalgischen, rauchigen Stimmung und persönlichen Erfahrungen, die sich nicht in Worte fassen lassen. Diese Elegie kommt ohne Pomp aus, denn es geht um Konzentration, Zuhören und den Versuch, das stille Bewusstsein im eigenen Inneren zu schmecken.

(Text: Povilas Vaitkevičius, Drone-melancholia)

DAINA Dieva

Gedulo vartai von Daina Dieva

Daina Dieva schafft Soundtracks für Videos, Installationen, Performances, zeitgenössischen Tanz, sowie Sounddesigns für Theater und anderes.

Ihre Klänge sind das Ergebnis ihres Bestrebens, das Flüchtige einzufangen, einen Traum zu vermitteln und Klanglandschaften zu schaffen, die zwischen unseren affektiven Körpern widerhallen. Daina Dieva verwebt Drones und lauscht dem Flüstern, Kreischen und Zwitschern der über das rein Menschliche hinausgehenden Welt, in der sie lebt.