Samstag 22. März 2025, 20 Uhr

DORR und MATHIEU SYLVESTRE

Alte Feuerwache Loschwitz

Dorr

Ekho von Dorr

John Dorr ist ein in Großbritannien geborener und in Frankreich lebender Komponist und Performer. Nach seinem Abschluss 2012 mit einem Bachelor for Music in klassischer Musik gründete er die instrumentale Neoklassik-Band Stems, veröffentlichte vier Alben und einen Live-Soundtrack für den George-Melies-Stummfilm „A trip to the moon“. Er tourte mehrmals durch Europa und gab über 400 Konzerte. Kürzlich komponierte er den Soundtrack für „Between the lights„.

Dorrs tiefe und intime Stimme umrahmt seine Songs mit einer unverwechselbaren Atmosphäre, die gleichzeitig zart ist und sich mit flirrenden, vertrackten Mikrobeats, dichten Schichten ausdrucksstarker, mit einer Vielzahl von Effekten und Geräten gespielter Gitarre vermischt.

Mathieu Sylvestre

Happy Among The Nuts von Mathieu Sylvestre

Der in Berlin lebende französische Musiker erforscht mit seinem musikalischen Ansatz die Spannungen zwischen natürlichen Klanglandschaften und künstlichen/elektronischen Klangquellen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verschmelzung sich scheinbar widersprechender Klänge und dem Ausloten von Grenzen durch atypische Behandlungen von Feldaufnahmen mit modularen Synthesizern mit Tonbändern oder Loop-Geräten. Die Betonung präziser Details entlang der Fronten rauer Klänge bringt einen physischen und berührenden in die Kl.