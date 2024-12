Click on picture for Facebook event!

Gabriele Gasparotti & Nàresh Ran

Donnerstag 20. Februar 2025, 20 Uhr

Alte Feuerwache Loschwitz

Eintritt 5 – 10 €

Gabriele Gasparotti

Tropismi von Gabriele Gasparotti

Gabriele Gasparotti komponiert elektroakustische Musik auf analogen Instrumenten. Er ist der Schöpfer des Projekts Extrema Ratio und des Künstlerkollektivs Gasparotti Muga Muchū Morphing Theater, einem Multimediaprojekt, das auf die Interaktion zwischen Musik und darstellenden Künsten abzielt und stark von Surrealismus und Esoterik beeinflusst ist.

Gabriele Gasparottis erstes Soloalbum „Istantanee vol. 1“ (Dio Drone, 2020) enthält Kompositionen für semi-modulare Synthesizer, Magnetband, präpariertes Klavier und Streichtrio. Das Album wurde von Hörern und Kritikern gleichermaßen begeistert aufgenommen, von Künstlern wie Iggor Cavalera und Todd Barton gelobt und als eines der interessantesten Projekte der zeitgenössischen elektronischen Musik bezeichnet. Es wurde schnell zum Kult in der italienischen Underground-Szene und beeinflusste den Musikstil und die Grafik. Die japanische Filmemacherin Kumiko Kiwi Mochizuki drehte einen experimentellen Dokumentarfilm über die Aufnahmesitzungen des Albums mit dem Titel 刹那 – a fragile pause in the movement.

Gasparottis neues Album „Tropismi“ (erschienen am 21. Juni 2024 und produziert von der amerikanischen Plattenfirma Important Records) ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit der Cellistin und Sounddesignerin Benedetta Dazzi und wurde von Rashad Backer (Ryuichi Sakamoto, Alva Noto, Kali Malone, Alessandro Cortini und andere) im Clunk Studio (Berlin) gemastert. Gasparottis Live-Shows werden von analogen Synthesizern, Gesang, Bratsche und Magnetband begleitet; er tritt zusammen mit Benedetta Dazzi am Cello und der Live-Elektronik auf.

Nàresh Ran

Gli Alberi Non Vogliono von Nàresh Ran

Nàresh Ran entdeckt als Teenager Punk und Hardcore, und Noise wird ein wichtiger Teil seines Lebens. Seit 2013 betreibt er das Label Dio Drone, eine starke Referenz für die extreme und

experimentelle lokale Musik. Er beginnt, Festivals und Sound Happenings zu organisieren und hebt 2019 das multimediale Projekt One_Minute_Soundtrack aus der Taufe.

Im Jahr 2021 entwickelt Nàresh Ran zusammen mit Polaris Engineering De_Sidera, ein KI-Astrolabium, das in der Lage ist Sterne und Konstellationen zu vertonen. Im Jahr 2022 erstellt er eine Klangkarte der Stadt Carpi, mit einer Audio-/Videoinstallation für den neuen Stadtplan.

In den letzten 6 Jahren trat NR in italienischen und europäischen Konzertsälen auf, teilte die Bühne und mit verschiedenen Künstlern der internationalen Underground-Szene.

PRAESENS ist das dritte offizielle Album von Nàresh Ran. Nach mehreren Jahren der Arbeit mit Field Recording beschließt der Musiker ein intimeres und dunkleres Kapitel zu schreiben; ein Konzeptalbum nur für Synthesizer und Gesang und dabei den Fokus seiner Forschung von der äußeren zur inneren Welt zu verlagern.

PRAESENS handelt von Erinnerungen, den zerbrechlichen und gequälten, die unseren Geist gefangen halten, wie ruhelose, Gespenster, die wir in einem magischen Ritual austreiben müssen.

5 Tracks wie 5 Phasen einer Beschwörung „…für all die Fehler, die ich nicht begangen haben möchte, für all die ungesagten Worte, die nie abgeschickten Briefe, die zugefügten und empfangenen Wunden. Für all die Narben und die verweigerten Träume. Für alle, die mich verletzt haben, und für all das Böse, das ich mir selbst angetan habe, Praesens ist der Weg, den ich gefunden habe, um mit meinen Dämonen fertig zu werden und sie endlich loszulassen…“