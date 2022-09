Freitag 11. November 2022, 21 Uhr

N, This Quiet Army, Dayin, SARRAM

Alte Feuerwache Loschwitz

N

Hellmut Neidhardt aka N ist einer der profiliertesten deutschen Drone/Ambient-Künstler. Er ist seit den frühen 1990er Jahren aktiv und hat mehr als 50 Platten veröffentlicht. Auf seinem aktuellen Album „Disrupt/Construct“ kooperiert er mit Ricky Graham (Signals Under Tests). Graham sammelte über ein Jahr hinweg musikalische Antworten auf eine Reihe seiner eigenen Gitarrenimprovisationen von Neidhardt. Graham hat dieses Album dann in der Elektronmusikstudion EMS in Stockholm, Schweden, produziert. Disrupt ist eine Reihe von Themen, die wie in sich geschlossene, kürzere musikalische Kompositionen funktionieren. Construct ist ein halb-improvisiertes Bewusstseinsstrom-Stück, das im Kontrast zum disruptiven Charakter seines Gegenstücks steht und sich in drei in sich geschlossene musikalische Sätze aufteilt.

Disrupt / Construct by N & Signals Under Tests

Thisquietarmy

Thisquietarmy ist ein Ein-Mann-Solo-Drone/Ambient-Projekt von Eric Quach aus Montreal, Quebec. Der Kanadier ist siet 2005 aktiv, auch mit seinen Projekten Destroyalldreamers, Mains De Givre & Ghidrah.

Eric Quach komponiert visuelle gitarrenbasierte Klanglandschaften und experimentelle Musik, die über die typische Songstruktur hinausgeht. Indem er seine Gitarre als Tongenerator erforscht, erweitert er die Grenzen seines Instruments durch den Einsatz mehrerer Effektprozessoren und Echtzeit-Loop-Sampler, indem er die Form und den Ton des Gitarrensignals verändert, Texturen über Texturen mischt, eine breite Kombination von Klängen miteinander verschmilzt und die in diesen Klangwänden verborgenen Melodien entwickelt. Konkrete musikalische Ideen entstehen oft durch die Neuinterpretation, die Dekomposition und die Rekonstruktion der eigenen Improvisationen.

Compendium 2005-2020 by thisquietarmy

Dayin

Dayin ist das musikalische Ventil von Angel Simitchiev, einem Ambient/Drone-Komponisten aus Bulgarien, der seit 2005 seien Musik macht. Er veröffentlichte sein erstes Album auf Tape im Jahr 2011. Seitdem veröffentlicht er stetig auf Tapes & Vinyl und tourt oft durch Europa. Simitchiev spielte bereits im club|debil mit seinem Projekt Mytrip.

Warm Like Iron Claws by Dayin

Sarram

S A R R A M ist das Soloprojekt des Sardiniers Valerio Marras, das Elemente von Drone, Ambient, Postrock und Noise verbindet. Das Debütalbum „A Bolu, in C“ (Talk About Records, 2017) des aus Nuoro stammenden Ambient-Musikers besteht aus einem einseitigen, 37-minütigen Stück. Dabei erkundet Marras‘ Gitarre verschiedener Stufen der Improvisation, umgeben von einer elektrischen, ätherischen Drone-Klanglandschaft. Als Gitarrist von Thank U For Smoking und der Band Charun – beide aktiv in der europäischen Instrumentalszene – spielte er in ganz Europa.

Im Jahr 2021 veröffentlichte S A R R A M sein viertes Album „Albero“, eine gelungene Mischung aus Drone- und Ambient-Soundscapes, erdrückenden und doomigen Gitarrensoundwalls, sehr repetitiven Loops, aber auch elektronischen und warmen Klängen. Es ist eine sehr tiefe und intensive Klangreise, ein Schwarm von Klangwellen, eine dunkle und dynamische Zeremonie von Frequenzen.

Albero by S A R R A M

