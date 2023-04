Hallo,

wie immer gibt es am Montag (10.04.) unsere traditionelle Osterwanderung. Diesmal starten wir 10 Uhr am Hauptbahnhof – bitte seid ca. eine Viertelstunde vorab da, der Zug fährt kurz nach 10 ab.

Die Fahrt ist noch im VVO, Ihr könnt also vorhandene Fahrkarten erweitern oder nutzen. Familientagesticket für zwei Erwachsene plus bis zu 4 Kinder sind 15 €.

Wer will kann sich auch ca. 10:30h in Edle Krone erwarten.

Alles so wie immer: Wanderlust, gute Laune, adäquate Kleigdung und Schuhwerk dabei haben, ein bisschen Verpflegung für unterwegs, wobei es auf halber Strecke auch einen Imbiss gibt. Digitalkrams weitestgehend zuhause lassen 😉