08. März 2019:

Legion Of Swine / Fibonacci Drone Organ (UK) & StringStrang (NL)

Alte Feuerwache Loschwitz

Bereits zum dritten Mal ist Dave Procter aka Legions Of Swine zu Gast beim club|debil. Neben seinem Noise Project hat er diesemal auch die Fibunacci Drone Organ im Gepäck. Mit geringen Tonveränderungen werden Schwebungen erzeugt, die den Hörer aus dem Hier und Jetzt langsam in eine Traumwelt gleiten lassen. Ein Sound, der sich konsequent dem höher, schneller, weiter verweigert.

Legion Of Swine

Hairy Porkmas by Legion of Swine

Fibunacci Drone Organ

B//C by Fibonacci Drone Organ

StringStrang ist ein musikalisches und visuelles Projekt, welches der niederländische Künstler Jan Kees Helms, aktiv seit den 1980er Jahren, 2010 startete.

Die Musik von StringStrang entsteht durch die Resonanz von Gitarrensaiten, kombiniert mit Feldaufnahmen und mit Effekten verfremdet. Sie bildet den Soundtrack zum visuellen Schaffenvon Helms. Bei StringStrang geht es um Wiederholung, Atmosphäre, Harmonie und Widersprüche. Eine Mischung aus Gitarren-Drones, Feldaufnahmen und Bildern erägänzt sich gegenseitig und konterkariert sich.

StringStrang – Waasland by StringStrang

stringstrang.tumblr.com