03.02.: Phal:Angst live @ club|debil

PHAL:ANGST aus Wien begannen 2006 als Jam-Projekt des Industrial-Punk Duos PHAL und des Solo-Ambient Acts PROJEKT ANGST.

Seither ausgewählte Konzerte, 3 Alben, große Teile des Soundtracks für den Film Saila“ der Berliner Regisseurin Julia Ostertag und 1 Remix-Album.

Stilistisch entwickelte es sich vom bratzigen, temporeduzierten Breakbeat-Doom am Debüt zu Industrial & Post-Rock auf den darauf folgenden Alben.

Bei Phal:Angst wird die Vergänglichkeit zum Programm! Die Abgründe menschlicher Existenz und urbane Dystopie wiegen sich in harmonischem Einklang. Zwischen Schutt und Asche geben sich Drone, Industrial und Ambient die Klinke in die Hand. Referenziell verortbar zwischen Earth, Bohren & Der Club Of Gore, Neurosis, Front 242, John Carpenter, David Lynch, Swans, Einstürzende Neubauten, Kraftwerk, Godflesh und Isis.

Live werden ihre Konzerte mit düsteren Visuals zu Multi-Media-Performances, wobei Found-Footage-, Cut&Paste- und Rearrange-Methoden verwendet werden.

facebook.com/phalangst/

anschließend: club|debil Party