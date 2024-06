In Fortsetzung des ART Factory FLOX – Konzeptes Kirschau und in Kooperation mit der Kunstinitiative Im Friese e.V., präsentieren die Sonderausstellung „crossover“ eine Retrospektive zum bisherigen, über 30jährigen Schaffen von Detlef Schweiger. Zu sehen sind erstmalig in dieser Gesamtheit, die speziellen Lavuren, Lineammente und Radierungen eines der wichtigsten und gleichzeitig in den vielfältigsten Genres tätigen, lebenden Dresdner Künstler. Durch seine Universalität und Vielfalt, sicher mit Übertreibung, aber auch etwas Augenzwinkern, ist er für uns der „Dresdner Leonardo da Vinci der Neuzeit“.

Die schlichten, an die Industriekultur längst vergangener Zeiten erinnernden, im Original belassenen Ausstellungsräume in Kirschau, ermöglichen durch Ihre Großzügigkeit die Wirkung der Arbeiten deutlich zu verstärken – die Begegnung zu einer Art „Museumsbesuch“ der besonderen Art zu machen. Kunst im ländlichen Raum, der sonst oft vergessen wird, nicht beachtet ist, bietet hier durch seinen Charme genau das Spannungsfeld schlechthin. Und für das Publikum gibt es so die Möglichkeit, sich genau davon berühren und inspirieren zu lassen!

Midissage & Künstlergespräch / Art Factory FLOX Kirschau, Friesestraße 31 / am Sonntag, 26.Mai 2024, um 15:00 Uhr