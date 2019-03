Neu im Plattenschrank >>> Soundsplitter: his mother’s ears

0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sampler

Frisch rezensiert:

Ein paar Worte zum Verständnis

Wer seine CD zur Rezension schickt, der sollte Folgendes beachten: Ich schreibe in den Rezis genau das, was ich denke. Bejubelt wird wirklich nur das, was nach meiner bescheidenen Meinung des Jubelns würdig ist.

Insbesondere Label, die mir ausufernde Promotiontexte zusenden, sollten gewahr sein, dass ich selbst in dieser Branche arbeite und eine Allergie gegen „das Neueste, Beste und Schönste“ habe. Wer mit meiner Kritik nicht leben kann, hat Pech.

Bei sachlichen Fehlern bin ich jedoch stets bereit, diese ohne Diskussion zu korrigieren.

Da ich den Anspruch habe, nicht nur irgendetwas über die Releases zu schreiben, kann es durchaus etwas länger dauern, bis die Rezensionen fertig sind. Bitte also nicht verzweifeln! Wer etwas schickt, bekommt auf jeden Fall auch einen Review. Wenn wieder einmal sehr viel Material im Posteingang liegt, kann es dauern. Eigenerwerbungen werden in jedem Fall hinten angestellt.

Friends & Partners: