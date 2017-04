Sunday ChillOut extended…

Wir starten diesmal schon 18 Uhr. Der Grill wird angefeuert, bringt bitte mit, was Ihr verzehren wollt. Bier, Wein etc. gibt es zu den üblichen Preisen und selbstverständlich gibt es auch Ambient Music. Um das Ganze ein wenig interessant zu gestalten, werden wir diesmal die alten Tapes rausholen 🙂

Wer also noch entsprechende Musikkassetten sein eigen nennt, der bringe diese bitte mit. Aber bitte keinen Krach, wir wollen ja „chillen“

Kein Eintritt. Open end.