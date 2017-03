Samstag 25. März 2017

Future Ruins

Alte Feuerwache, Dresden

club|debil supports

Samstag 15. April 2017

Osterschwarz

Of The Wand & The Moon / Dune Messiah / Stein / MyTrip

Eastclub, Bischofswerda

Samstag 6. Mai 2017:

Tanz debil in den Mai

live: SBZ

Alte Feuerwache, Dresden

Samstag 28. Mai 2017:

Return To The Iron Cages

Bruital Orgasme & Future De Hierro

Alte Feuerwache, Dresden





Ankündigung



8. Juli 2017: Summer Magick IV

If you’re member of one of this organisations, we can’t set a show on for you, sorry. Stay out!



club|debil-Konzertarchiv



Derzeit abgeschaltete Links werden wieder aktualisiert…

Donnerstag 23. & Samstag 25.02.2017

Northside Noise I & II

Ostpol / Alte Feuerwache Loschwitz

Bilder by Bildermann NSN I / NSN II

Freitag 9. Dezember 2016, 21h

MK 9 & RUSALKA

Alte Feuerwache Loschwitz

Sonntag, 23. Oktober 2016, 20h

B°tong (CH), Ltd. Liabilty Sounds (Pl), Skrei (I) und Emerge (D)

Alte Feuerwache, Dresden

Sonntag 17. Juli 2016, 20h

Krach am Sonntag mit INSULTUR & KAKAWAKA

Alte Feuerwache

Samstag 2. Juli 2016, 20 Uhr

Atzmann Zoubar @ Summer Magick III

Weißig

www.atzmann-zoubar.de

Freitag 22. April 2016, 21 Uhr

She Spread Sorrow & Luca Sigurtà

Alte Feuerwache Loschwitz

Bilder

Sonntag 10. April 2016

Justice Yeldham & Ontervjabbit

Alte Feuerwache Loschwitz

Bilder

Dienstag 22. März 2016, 20 Uhr

Legion Of Swine & The Royal Hungarian Noisemakers

Alte Feuerwache Loschwitz

Freitag 12. Februar 2016, 21 Uhr

FAKE Mistress & Praying For Oblivion

Alte Feuerwache Loschwitz

Bilder GAndy

Sonntag 1. November 2015

ASTRO (Jp) & Instinct Primal (Cz)

Alte Feuerwache, Dresden

Samstag 31. Oktober 2015

b°tong (Ch) & Phaerentz (Cz)

Alte Feuerwache, Dresden

Samstag 12. September 2015

Abandoned Asylum (Pl) + Schloss Tegal (US)

Alte Feuerwache, Dresden

Samstag 4. Juli 2015

Summer Magick II

w. Holotrop (D) & Horologium (Pl)

WeißigBilder

Freitag 15. Mai 2015, 20h

Slow Slow Loris

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Samstag 18. April 2015, 20h

43 disorder

Conjecture (Gr) & My Trip (Bg)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Dienstag 24. März 2015, 20h

Dave Philips (Ch) & Anemone Tube (D)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Sonntag 18. Januar 2014

Legion Of Swine (GB) & Balog (D)

Alte Feuerwache Loschwitz

5. Dezember 2014:

Amber Electricity

Live mit Daina Dieva, OBŠRR, Oorchach, Skeldos (alle Litauen)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Bilder

12. Oktober 2014:

ENDGAME – MK9 & Heimstatt Yipotash

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

28. Juni 2014:

Summer Magick I: Bisclaveret, Ab Intra & Inner Vision Laboratory

Privatveranstaltung

Bilder

31. Mai 2014:

Now Wash Your Hands & Conure

Alte Feuerwache, Dresden

Bilder

03. Mai 2014:

Vielfalt durch Einfalt!-Festival, Dresden

Reithalle, Strasse E, Dresden

Bilder

13. April 2014:

Contagious Orgasm & Instinct Primal, Dresden

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Bilder

22. März 2014:

Psychoakustischen Konditionierung!

Do Shaska! (Cz) live in der

Alten Feuerwache Loschwitz

Bilder

02. Oktober 2013:

Control Over Dresden

mit Control (us) + The Sureal Error (d) + Magadan (cz)

Club Sabotage, Dresden

Bilder von GAndy

30. Juli 2013:

Solar Skeletons (fr, be)

club|debil free show

Galerie der Alten Feuerwache Loschwitz, Dresden

Bilder

26. April 2013:

All That Sounds

mit AnTez (fr), Dr. Nexus (d) & Mädchen June Präsentation (d)

Alte Feuerwache Loschwitz

Bilder

10. März 2013:

Het Donske Oog Festival

mit Manica, Misantronics, Abismo, Kristus Kut & Mental Plastic Body Filler (all NL)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

23. Februar 2013:

JavaDelle & Gebärmaschinenmann (D)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

05. Januar 2013:

Balog, Schadewald, Steinbeisz & HypnoFeelX (D)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

16. November 2012:

Scattered Order (aus) & Helaas (aus, fr, be)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

3. November 2012:

Praha calling

with Tabor Radiosti, Instinct Primal, Do Shaska! (all cz)

Ostpol Dresden

30. Oktober 2012:

Noise Halloween

with Death Squad/MK9 and Hal Hutchinson

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Montag 01. Oktober 2012

Contagious Orgasm (Jp), TZII (B/F)

Sabotage, Dresden

Freitag 27. Juli 2012

Noises Of Summer

w 886VG (Chile), Thomas Janitzky (D), Scatology (D)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Bilder

Samstag 21. April 2012

Einleitungszeit (Sk), Seismic Wave Factory (Cz), Schloss Tegal (US)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Donnerstag 16. Februar 2012

Rovar17 (Hun), Animal Machine (Pl), Praying For Oblivion (US)

Alte Feuerwache, Dresden

Samstag 07. Januar 2012

Luca Sigurta

Alte Feuerwache, Dresden

Freitag 15. Oktober 2011

Konrad Korabiewski & Balog

Alte Feuerwache, Dresden

Samstag 16. April 2011:

Restistance Is Our Duty-Festival

Beinhaus (D) + Napalmed (Cz) + Justice Yieldham (Aus)

SkullCrusher, Dresden

Freitag 11. März 2011:

Teatro Satanico (It) + Niedowierzanie (Fr) + Bex (Fr) + Officina Elettromagnetica (It)

Alte Feuerwache Loschwitz

Dienstag 7. Dezember 2010:

MK9 (US) + Störimpuls (D)

Alte Feuerwache Loschwitz

Samstag 30. Oktober 2010:

Cent Ans De Solitude (Fr) + Minamata (Fr) + Instinct Primal (Cz)

Alte Feuerwache Loschwitz

Bilder (by GAndy)

Sonntag 24. Oktober 2010:

Kristus Kut (NL) + Opening Performance Orchestra (CZ)

Alte Feuerwache Loschwitz

Bilder

9. Oktober 2010:

Morphonic Lab IX

Palais im Großen Garten, Dresden

11. September 2010:

BEX (Fr), Niedowierzanie (Fr), Ratbag (Aus)

Privatveranstaltung, Dresden

24. Juli 2010

in Kooperation mit MK Ultra:

BALOG (DD), STÖRENFRIED (DD), STÖRIMPULS (DD), FRGMNT (B)

Privatveranstaltung, Dresden

10. April 2010:

Stupor (PL/D) + Mazakon Tactics (D) + Schloss Tegal (USA) + Anemone Tube (NL/D)

SkullCrusher Dresden

Bilder

14. März 2010:

202.project

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Bilder + Video1 + Video 2

5. Dezember 2009:

Gehirn.Implosion + Rostiges Riesenrad + StörImpuls + Tholen + Balog

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

Bilder

28. November 2009

Coma Vigil

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

10. November 2009

B°tong & AUN

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

19. September 2009

Katana Swing

mit Hiroshi Hasegawa (Astro) & Kouhei Matsunaga (NHK bs)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

18. Juli 2009

(Bist Du) Noise-Fest

mit Izanami’s Labour Pains, Brodre (DK), The Shock Technician, KraftKammer, distrust, Human Larvae, IO, Rostiges Riesenrad, Störimpuls

SkullCrusher, Dresden

18. März 2009

Northaunt / Svartsinn / Taphephobia alle (NOR)

Alte Feuerwache Loschwitz, Dresden

29. November 2008

Harmony Still Sucks

No Go!, Balog, Mezire, Human Larvae (alle D)

AZ Conni

Bilder GAndy

20. November 2008

Analog Suicide (Türkei) / Broken Diode (D)

Alte Feuerwache Loschwitz

23. Oktober 2008

Beehatch (GB, CDN) / Origami Boe (NOR)

AZ Conni

28. September 2008

Astro (Jp)

Alte Feuerwache Loschwitz

7. September 2008

Phragments + Metrom (Sk)

Alte Feuerwache Loschwitz

12. April 2008

CD Kreisverband Friedrichshain (D)

AZ Conni

7. März 2008

Griefer, Brutophilia (CDN), ashtar-DXD (D)

Alte Feuerwache Loschwitz

Samstag 9. Februar 2008

Above The Tree (It)

Alte Feuerwache Loschwitz

Analog Suicide (Türkei)

Dienstag 24. April 2007

Alte Feuerwache Loschwitz

Samsatg 14. April 2007

Laubegast Front

w Fire In The Head (US), Burn Ward (Ru), Noises Of Russia (Ru), Hladna (Ru), Tabor Radosti (Cz), Laubegast Frontorchester (D)

SkullCrusher Dresden

Bilder

Samstag 24. März 2007

Hören mit Schmerzen II

Amenra (BEL – Hypertension Rec. Dark Hardcore)

Einleitungszeit (SK – Ars Morta Universum – Industrial)

Dyse (GER – Exile On Mainstream – Noiserock)

Jude (PL – Kulturkampf Rec. – Industrial)

War From A Harlots Mouth (GER – Lifeforce Rec. – Jazzgrind/Metalcore)

Flutwacht (GER – Apocalyptic Radio – Powerelectronics)

Broken Diode (GER – Electro-Noise)

Balog (GER – Exovo – Psychedelic/Ambient)

Xadaver (GER – Breakcore)

Eastclub Bischofswerda

Bilder

Sonntag 10. Dezember 2006

Schloss Tegal & Murderous Vision (US)

Alte Feuerwache Loschwitz

Samstag, 20. Mai 2006

Fire In The Head / Burn Ward / Broken Diode (US, D)

Alte Feuerwache Loschwitz / Bilder

Dienstag, 13. Dezember 2005

mk9 (US), Human Destructur & Dresden 45 (D)

Alte Feuerwache Loschwitz

Freitag 04. November

PRAGOMANIA meets club debil (Cz)

live: Vladimir Hirsch & VO.I.D.

anschl. Präsentation FUCK T.V.

Sprungschanze Dresden

Freitag 28. Oktober 2005

Oscotarach

w Skalpell (CH), Spherical Disrupted (D), Hidden Technology (D)

Sprungschanze Dresden

Bilder GAndy

Freitag 2. September 2005

The Melanchoholics (D)

Club Sprungschanze

Samstag 23. April 2005

Hybryds, Scatology.De, Balog (B, D)

Club Sprungschanze

Freitag 15. April 2005

Atrox (D)

Schloß Nickern

Samstag 20. November 2004

Elvira Zastrow & Jürgen Eckloff, Sikhara (D, US)

AZ Conni, Rudolf-Leonhard-Str. 39

Freitag 25. Juni 2004

A Slightshow Of Time – Dresden Dark Ambient Night

mit Schloss Tegal (USA) & Aghiatrias (Cz)

„Sternwarte“ Tannenstraße

Freitag 29. November 2003

Harmony Sucks!

mit Sektion B, Festung Kronstadt, Soulcripple & Human Destructure (alle D)

Empire, Straße E(R)

Samstag 22. Februar 2003

Bei Nasmertch! / IV. Dresdner Industrial-Nacht /

w Human Destructure, Dresden 45, Seraphim und Soulcripple (+++D)

Nachtcantine

Freitag 24. Mai 2002

Decomposition / III. Dresdner Industrial-Nacht /

w Damian Catera (USA), Zygote (Cz) und Einleitungszeit (Sk) / Sangre Dans (Tanzperformance)

Nachtcantine

Freitag 6. April 2001

Prager Frühling / II. Dresdner Industrial-Nacht /

w VO.I.D. (Cz) und palsecam (Pl)

Nachtcantine

Samstag 8. April 2000,

Lange Nacht des Industrial, debil c/oo\p AZ Conni / Markus Köhring

mit Deep (D), Stillupsteypa (ISL), Skrol (Cz), Quell (USA) und Death Squad (USA)

AZ Conni

Samstag 8. Januar 2000

Radiosonde

AZ Conni

Samstag 4. Juni 1999

Black Static Transmission Tour

Schloss Tegal (USA) mit Seismic Wave Factory (Cz)

Club Müllerbrunnen